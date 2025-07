Cane azzanna due fratelli nella villa di famiglia: la sorella è grave

Momenti di terrore questa mattina in una villa di contrada Isola, zona balneare a sud di Siracusa, dove un cane ha aggredito i suoi due proprietari, fratello e sorella. I due giovani sono rimasti feriti in modo serio e sono stati ricoverati all’ospedale Umberto I di Siracusa.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, l’animale – di proprietà della famiglia – avrebbe improvvisamente aggredito la ragazza di 25 anni, sorprendendola con una violenza inaspettata. Sentite le urla, il fratello si è precipitato per aiutarla ed è stato anch’egli morso nel tentativo di liberarla dalla presa del cane.

Ad avere la peggio è stata la giovane, trasportata in codice rosso al pronto soccorso per le ferite riportate. Anche il fratello è stato medicato e ricoverato, ma le sue condizioni sarebbero meno gravi.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato l’aggressività dell’animale, che secondo quanto si apprende viveva con la famiglia da tempo senza mai dare segnali di pericolosità.

Il cane, di razza non ancora confermata, è stato preso in custodia da personale specializzato in attesa di ulteriori disposizioni da parte dell’autorità giudiziaria.

