Candidatura di Sergio Firrincieli, ok anche da Conte

Non c’è più alcun dubbio. Il Movimento 5 Stelle scende il campo nelle elezioni amministrative di Ragusa con il suo candidato. Come anticipato ieri, sarà Sergio Firrincieli, l’attuale capogruppo al Consiglio comunale di Ragusa. Non ci sono spazi per un’alleanza politica, almeno al momento, con il primo candidato già annunciato nell’area progressista, ovvero Riccardo Schininà. E sembra che la decisione di andare con un proprio candidato abbia avuto il via libera anche di Giuseppe Conte. Questo lunedì mattina la presentazione ufficiale della candidatura, come spiega la convocazione della conferenza stampa.

“Dopo le interlocuzioni con il presidente Conte il M5S di Ragusa è pronto a sciogliere la riserva e annunciare il proprio candidato sindaco del capoluogo ibleo. Le decisioni saranno comunicate domani 27 febbraio alle ore 10,30 presso i locali di via E.C. Lupis, angolo via Mongibello. All’incontro con la stampa, oltre al candidato sindaco, parteciperà il coordinatore regionale Nuccio Di Paola, la deputata regionale Stefania Campo, i Consiglieri comunali di Ragusa e l’ex sindaco Federico Piccitto”. Insomma adesso il quadro politico si complica ancor di più. In meno di 48 ore i candidati a sindaco sono già saliti a 4: c’è l’attuale sindaco Peppe Cassì, c’è Riccardo Schininà (Pd, Generazione, Patto per Ragusa ed altri) e adesso Sergio Firrincieli e Pasquale Spadola (per Fratelli d’Italia). Su Firrincieli resta da capire se ci saranno altre convergenze, dialogo in corso con l’area di Sinistra.