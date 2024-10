Campionato di serie D femminile. La Ragusa Volley presenta la squadra

Il Ragusa Volley ha celebrato la presentazione della sua squadra nella splendida cornice del parco del Castello di Donnafugata, un evento che ha segnato l’inizio della nuova stagione in Serie D di pallavolo femminile. La manifestazione, caratterizzata da un’atmosfera conviviale, ha visto la partecipazione dell’Assessore allo sport di Ragusa, Simone Digrandi, a cui è stata consegnata una targa in segno di ringraziamento per il sostegno dimostrato.

Nel suo intervento, l’assessore Digrandi ha augurato alle atlete una stagione ricca di soddisfazioni, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra. Ha inoltre annunciato che le partite del Ragusa Volley saranno parte del nuovo format comunale “La (lunga) domenica sportiva iblea”, un’iniziativa volta a promuovere le competizioni sportive locali.

Il coach Ennio Cutrona, riconfermato alla guida della squadra, ha espresso gratitudine per la fiducia della società, promettendo di lavorare con entusiasmo per migliorare i risultati della scorsa stagione, puntando a una salvezza più tranquilla. Il direttore sportivo Salvatore Miceli ha elogiato i progressi ottenuti l’anno precedente e ha posto l’accento sulla giovane identità della squadra, con l’obiettivo di fare ancora meglio quest’anno grazie ai nuovi innesti.

Un’importante novità per la stagione è l’introduzione del safeguarding, con l’incarico affidato a Paolo Pricone, che avrà il compito di garantire un ambiente sicuro per le giovani atlete, proteggendole da eventuali abusi o maltrattamenti.

Il presidente Andrea Pugliese ha ribadito l’impegno della società nel consolidare il progetto di crescita, con un occhio di riguardo al settore giovanile. Ha inoltre sottolineato la necessità di ulteriori spazi sportivi per favorire lo sviluppo delle giovani atlete, e ha auspicato un crescente interesse per le gare casalinghe della squadra.

La serata si è conclusa con i ringraziamenti agli sponsor e a tutti coloro che hanno contribuito all’evento, evidenziando la solida rete di supporto che accompagnerà il Ragusa Volley nella nuova sfida della stagione.

© Riproduzione riservata