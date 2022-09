Caldo settembre: in Sicilia previste ancora temperature anomale, oltre i 30 gradi

E’ un caldo settembre, con temperature decisamente anomale e fuori la media. E questa calura continuerà almeno per tutto il fine settimana.

Mentre l’instabilità insiste in particolare al nord-est, al sud e in sicilia il caldo rimane intenso con temperature oltre i 30 gradi. Un’attenuazione della calura in questo settore è attesa nel fine settimana, insieme a un generale miglioramento del tempo.

L’attiva perturbazione atlantica transitata sulle nostre regioni centro-settentrionali (n.3 del mese) si allontana verso est lasciando alle sue spalle un flusso occidentale in quota che sospinge aria leggermente più fresca e ancora un po’ instabile. I suoi effetti oggi, venerdì, saranno ancora significativi soprattutto sulle regioni di Nordest.

Mentre il caldo fuori stagione si attenua anche sul medio Adriatico e in Sardegna, temperature elevate resistono al Sud e in sicilia – affermano i meteorologi di Meteo Expert -, specie sul lato ionico con punte oltre i 35 gradi nell’est dell’isola. In questo settore un’attenuazione della calura è attesa nel corso del fine settimana, quando si andrà incontro ad un miglioramento significativo del tempo, più evidente nella giornata di domenica. All’inizio della prossima settimana sarà possibile il temporaneo rinforzo di un promontorio di matrice africana, con condizioni di stabilità e temperature in aumento.