Calcio: Virtus Ispica battuta in casa anche dalla Jonica

“Abbiamo giocato la nostra onesta partita. Abbiamo subito il goal dell’1-0 su azione in linea che bisognerebbe rivedere. Ma non ci siamo disuniti. Nella ripresa, abbiamo cercato il pari ma ci siamo esposti troppo in un paio di occasioni e abbiamo preso il secondo e il terzo goal”. Salvo Caschetto, direttore sportivo dell’Asd Virtus Ispica, racconta in sintesi, in questi termini, l’ennesima sconfitta dei giallorossi, ormai retrocessi in Promozione, al Comunale di Pozzallo contro una Jonica che è sembrata abbastanza tonica.

“Abbiamo fatto tutto quello che potevamo – sottolinea Caschetto – per cercare di riprenderla. Ma non ci siamo riusciti. Quando non gira, purtroppo, non gira. In ogni caso, non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi perché, anche in questa circostanza, sebbene non sia facile per tutta una serie di motivazioni, hanno dato il massimo. Faccio loro i complimenti, dunque, perché hanno dimostrato di volersela giocare sino all’ultimo momento di questa stagione. E ritengo proprio che sarà così”.