Calcio, play off nazionali. Il Modica in Basilicata contro l’Elettra Marconia

È il giorno della verità per il Modica Calcio. La squadra rossoblu affronta una partita determinante per il proprio futuro.

Nella fase nazionale, semifinale dei play off affronterà l’Elettra Marconia, squadra di Pisticci, che ha superato la fase regionale dei play off della Basilicata. Lo scontro diretto per il Modica e per l’Elettra Marconia si gioca in due partite: all’andata si gioca domani alle 16 a Pisticci, la gara di ritorno è in programma sette giorni dopo, a Modica. In caso di pareggio si andrà ai tempi supplementari e poi ai rigori. La vincitrice disputerà la finale nazionale che la vedrà opposta alla squadra che verrà fuori dal confronto tra i play off di Calabria e Campania. Mentre Modica ed Elettra Marconia si affrontano nel doppo confronto della semifinale nazionale play off, nell’altra semifinale si affronteranno la Rossanese e la Real Aversa Normanna. Una curiosità: l’Alessia Normanna era guidata, fino al 2023, dal principe Emanuele Filiberto. Il pretendente al trono di Casa Savoia aveva guidato la squadra tra mille difficoltà quando questa militava in serie D. Ma la sua presidenza durò meno di anno, da aprile a novembre 2023, quando il principe decise di lasciare dopo alcuni risultati negativi e la contestazione dei tifosi. Scivolata in Eccellenza, ora l’Aversa Normanna vuole risalire la china. Di fronte avrà un’altra formazione dal passato illustre, la Rossanese.

Real Aversa Normanna, Rossanese, Elettra Marconia e Modica sono dunque le squadre che si contenderanno un posto in serie D. Il Modica ha sfiorato l’obiettivo lo scorso anno, arrivando fino alla finale nazionale, sconfitta nel doppio confronto con il Pompei, approdato poi in serie D. I tigrotti in questa stagione hanno tentato la promozione diretta, ma hanno trovato sulla loro strada il Milazzo che ha vinto con merito. Da secondo classificato, il Vittoria ha vinto la fase regionale dei play off ed è approdato alla finale nazionale. Da domani ci riprova nel tentativo di raggiungere quel risultato che lo scorso anno venne solo sfiorato e svanì nella partita conclusiva.

L’allenatore Pasquale Ferrara, da quest’anno alla guida della compagine rossoblu, avrà tutti gli uomini disponibili. Non ci sono infortunati. La squadra si è allenata bene per due settimane, dopo aver superato il Vittoria nei play off regionali.

La gara di andata, come detto, si giocherà domani a Pisticci Scalo. Il ritorno, con gli eventuali tempi supplementari, si disputerà a Modica una settimana dopo.

