Calcio: Modica-Siracusa si gioca a porte aperte

Modica-Siracusa, di domenica prossima, 09.10, si giocherà alle 15.30, a porte aperte e con la presenza dei tifosi del Siracusa.

La decisione definitiva, è stata presa stamattina dalle autorità competenti, dopo una serie di sopralluoghi al Vincenzo Barone, che ospiterà l’atteso incontro.



Sono già in vendita i tagliandi per i tifosi del Modica mentre la società ha deciso di indire, per questa partita, la ‘Giornata rossoblù’, per cui non saranno validi gli abbonamenti.



Il biglietto è nominativo ed è acquistabile dai residenti nel comune di Modica, al costo di 7 euro, nei consueti punti vendita, previa esibizione di documento di riconoscimento che dovrà essere esibito anche ai cancelli di ingresso dello stadio