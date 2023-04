Calcio: l’under 19 del Vittoria disputerà i quarti di finale del campionato regionale di categoria

Dopo la vittoria del campionato provinciale Under 19, la squadra Juniores del FC Vittoria ASD, entra a far parte delle migliori otto in tutta la Sicilia. Nonostante la sconfitta, ai rigori, contro il Real Siracusa, ieri pomeriggio sul campo neutro di Vizzini, la squadra di Mister Ottone è stata ripescata come migliore perdente degli ottavi di finale del campionato di categoria regionale.

Dunque la juniores disputerà i quarti di finale contro i pari grado. Una partita tosta quella contro i siracusani poiché, pur essendosi trovati sotto di 3 reti, hanno reagito molto bene e hanno ceduto la posta in palio solo alla lotteria dei rigori. I giovani biancorossi possono giocarsela con tutti. Le altre società che continueranno il campionato Under 19 disputano l’attuale Campionato di Eccellenza (vedi Don Carlo Misilmeri, Sciacca, Real Siracusa). Il Vittoria rappresenta una società di Promozione come il Pro Falcone, il Messana (vincitore del girone C di Promozione), la San Pio X e Team Sport, realtà giovanile importante su Catania. Un altro traguardo per la società biancorossa, che dovrà confrontarsi con le altre realtà isolane con esperienza nel massimo campionato regionale. Si tratta comunque di un arricchimento sul piano sportivo per tutti i giovani che fanno parte della rosa del Vittoria Calcio.



Intanto la prima squadra continua la preparazione alla delicata ed importante sfida contro il Gela valevole per la semifinale Play Off di Promozione. Ieri seduta di allenamento in palestra grazie alla disponibilità della Alù Fitness Club di Vittoria che ha permesso di svolgere un allenamento alternativo. Mister Catania valuterà in questi giorni la condizione di alcuni giocatori rimasti a riposo durante l’ultima partita di campionato. Subito dopo le festività pasquali, lo staff tecnico inizierà il percorso che li porterà alla sfida del 16 aprile a Gela.