Calcio: l’under 19 del Vittoria approda in semifinale

Ottimo risultato ottenuto dalla squadra Juniores del Vittoria che ieri è approdata alle semifinali regionali di categoria battendo 5-1 la TeamSport sul neutro di Caltagirone. Protagonista della giornata Mario Barresi che ha realizzato 4 delle 5 reti. Mentre la quinta rete porta la firma di Ventura. Una vittoria che permette alla squadra allenata da Mister Ottone di entrare tra le prime quattro squadre siciliane insieme al Carlo Misilmeri, Real Siracusa e Messana. Nei prossimi giorni si procederà al sorteggio per gli abbinamenti delle due semifinali.



Un traguardo che soddisfa ampiamento la società con in testa il Presidente Toti Miccoli. “Abbiamo avviato un lavoro – afferma il Presidente Miccoli – che riguarda il settore giovanile, perché crediamo molto sui giovani e su di loro punteremo anche nel breve periodo. Mi complimento con i Mister Enzo e Marco Ottone per la dedizione e la professionalità espressa in questi mesi di lavoro sulla squadra Juniores”.



Soddisfazione espressa anche dal Team Manager Stefano Frasca per i risultati ottenuti nel campionato provinciale prima, e nell’attuale campionato regionale. “Innanzitutto – afferma Frasca – la squadra Juniores ha ed avrà ancora la possibilità di confrontarsi con coetanei che hanno già esperienza nel massimo campionato regionale di Eccellenza. Per noi si tratta di un grande risultato visto il progetto della nostra società che punta tanto sui giovani. Aspettiamo gli abbinamenti dai sorteggi per giocarci un posto in finale. Adesso si sogna in grande, poichè sognare non costa nulla. Dopo il titolo provinciale adesso siamo ad un passo dalla storia tra le prime quattro della Sicilia”.



Intanto la prima squadra continua la preparazione in vista della sfida di domenica prossima a Gela. Mister Catania dovrebbe avere tutti a disposizione per questa sfida che vale un a stagione.