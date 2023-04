Calcio: la Virtus Ispica sconfitta a Palazzolo

“Abbiamo cercato di reggere, poi, la nostra squadra, con in campo più giovani che giocatori senior, ha lasciato campo libero sino al risultato finale che ci penalizza più del dovuto. In ogni caso, abbiamo onorato al meglio la gara. Ed era quello che ci si doveva aspettare da una compagine che ha cercato di preservare al meglio la dignità sportiva anche se, di fatto, già condannata alla retrocessione”.

Così il diesse della Virtus Ispica, Salvo Caschetto, dopo il 7-0 subito dai giallorossi sul terreno di gioco del Palazzolo. “Dopo il 3-0 subito nel primo tempo – continua Caschetto – sono poi arrivati i quattro goal della ripresa. Abbiamo cercato di resistere, il gruppo si è messo a disposizione e rispetto a questo non posso fare altro che ringraziarli.

Domenica ci sarà l’ultima partita del campionato, in casa contro il Milazzo, e cercheremo di onorare sino alla fine questa maglia nonostante tutte le avversità con cui ci siamo confrontati. E’ davvero un peccato che sia finita così. Ma non dobbiamo amareggiarci più di tanto perché dopo ogni momento negativo c’è sempre, e lo diciamo non a caso in questo periodo, una Resurrezione. E speriamo davvero che possa essere così pure in questa occasione”.