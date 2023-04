Calcio: la Virtus Ispica domani a Palazzolo

Proverà a scendere di nuovo in campo domani, a Palazzolo, la Virtus Ispica chiamata a sostenere la penultima stagione segnata da una retrocessione che ha spento gli entusiasmi. E, però, nonostante tutto la formazione giallorossa cercherà di essere ai nastri di partenza dell’ennesima gara in cui, nonostante tutto, cercherà di dimostrare il proprio valore.

“Sappiamo – dice il diesse Salvo Caschetto – che sarà una gara in cui l’avversario di turno cercherà di fare un sol boccone della nostra compagine. Noi, però, cercheremo di chiudere questa stagione, costellata da numerosi problemi, nella maniera più dignitosa possibile. Dovremo lottare, questo lo sappiamo, per condurre in porto la nave. E poi, vedremo come andrà. Faccio appello al buon cuore dei ragazzi e cercheremo, ancora una volta, di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Ci siamo dovuti arrendere, per quanto riguarda l’obiettivo di questa stagione, con riferimento alla retrocessione purtroppo arrivata. Il Palazzolo? Un gruppo che giocherà i play out da terz’ultima e che vuole prepararsi al meglio a questa evenienza. Confido, comunque, molto nella voglia di reagire dei nostri ragazzi”.