Calcio: la Virtus Ispica cerca la svolta in campionato

“Mi aspetto una partita tra due squadre affamate, che vogliono prevalere l’una sull’altra. Non sarà certo un match, diciamoci la verità, tra formazioni che possono contare su organici di prima fascia. Ma proprio per questo mi aspetto un incontro vero, che potrebbe anche essere determinato dagli episodi, ma in cui entrambe le squadre non lesineranno energia pur di portare a casa il risultato”.

Così mister Giuseppe Trigilia presenta l’incontro di domenica tra la “sua” Virtus Ispica e il Mazzarrone, reduce dal rocambolesco successo sul Comiso. I giallorossi, invece, vogliono dimenticare al più presto la scoppola di Taormina e ancora prima quella di Siracusa. “Abbiamo l’occasione perché ciò accada – sottolinea Trigilia – ma ci vorrà una prestazione con le gambe animate dalla giusta tensione sin dall’inizio. Nessuno regala niente. Lo sappiamo.

Anzi, ne abbiamo subito le conseguenze a nostre spese. Per cui, lancia in resta e pronti a fare valere le nostre caratteristiche, dal primo all’ultimo minuto. Abbiamo bisogno di risalire la china in classifica. Ci siamo allenati, nel corso della settimana, proprio con questo intento”. La gara, valida per la sesta giornata del campionato di Eccellenza, è in programma al Comunale di Pozzallo, a partire dalle 15,30. Trigilia sta recuperando Santucho ma non sa ancora se lo potrà utilizzare già da questo incontro.

Per il resto, non ci sono squalificati e la squadra giallorossa spera di potere contare sui migliori effettivi del gruppo. “Siamo pronti a dare una svolta al nostro campionato – sottolinea ancora l’allenatore – ma affinché ciò accada abbiamo bisogno anche del sostegno da parte del nostro pubblico. Posso assicurare i nostri supporters che ce la stiamo mettendo tutta per uscire fuori dal guado”.