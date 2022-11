Calcio: la partita Pro Ragusa-Vittoria si giocherà a porte chiuse

La partita in programma sabato pomeriggio alle ore 15.00, Pro Ragusa-Vittoria si giocherà a porte chiuse allo ‘Giovanni Biazzo’ di via Archimede. L’ufficialità della notizia arriva dalla società ragusana. Una decisione scaturita dalla capienza ridotta degli spalti della struttura sportiva che non consente ai numerosi tifosi biancorossi di assistere all’evento e supportare la propria squadra. Capienza che riduce anche l’ingresso alla tifoseria locale. Motivi per cui la commissione sicurezza riunitasi in Questura, ha deciso di fare disputare la partita a porte chiuse.



Una decisione che esprime un primo responso: la sconfitta dello sport. Un evento così importante, trattasi di un derby, si poteva spostare nella più ampia struttura di contrada Selvaggio, nell’impianto sportivo dell’”Aldo Campo”, che avrebbe permesso alle due tifoserie di assistere alla partita.

“Prendiamo atto – afferma il Presidente biancorosso Toti Miccoli – dell’indisponibilità dello stadio di contrada Selvaggio e della chiusura dello Stadio Ex Enal di via Archimede, ma inevitabilmente qualche considerazione va fatta. La prima sulla decisione di chiudere le porte del ‘Biazzo’, mortifica le due società che dovranno disputare la gara senza il proprio pubblico. Sulla indisponibilità dello Stadio ‘Aldo Campo’ non posso entrare nel merito della questione per correttezza nei confronti delle due società ragusane, ma che continua a mortificare lo sport cittadino e ibleo.

Un ultimo pensiero riguardava la possibilità di disputare la partita anche a Vittoria lasciando l’incasso alla società ragusana per la disponibilità manifestata. Neanche questo sarà possibile. Ci dispiace molto per i nostri tifosi e per la sconfitta dello sport. Concludo, ribadendo, la nostra massima disponibilità al dialogo con i vertici del Pro Ragusa, da oggi e per le prossime ore, per trovare un’eventuale soluzione che sia diversa da quella che si prospetta di giocare a Ragusa a porte chiuse”.



Intanto la società FC Vittoria ASD è orgogliosa di comunicare la convocazione nella rappresentativa regionale Under 17 del calciatore Davide Pollara (difensore classe 2006), in occasione di uno stage selettivo in preparazione del “Torneo delle Regioni”.

La Società biancorossa augura al suo tesserato un grosso in bocca a lupo.