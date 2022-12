Calcio: la gara Vittoria-Priolo anticipata a sabato 17 dicembre

L’ultima gara del 2022 in casa, Vittoria-Priolo, verrà anticipata a sabato 17 dicembre alle ore 14.45. Una scelta che permette alla squadra di Mister Costantino di preparare al meglio la trasferta del 21 dicembre a Fulgatore (Trapani) in vista della gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Regionale.



E mentre i calciatori restano ancora in silenzio stampa, è il Presidente Toti Miccoli a rivolgersi ai tifosi biancorossi ringraziandoli per il supporto che hanno dato ai ragazzi nelle ultime tre gare, tra campionato e Coppa Italia. “Ringrazio la tifoseria biancorossa per aver capito il delicato momento che la squadra stava attraversando, facendo quadrato e chiedendo allo stesso tempo chiarimenti sul futuro. Da parte nostra le risposte le abbiamo date con l’arrivo di sette calciatori che hanno già dato un volto nuovo alla squadra. Una grande prova di maturità dei nostri tifosi che ringrazio per non aver mollato e dando ai loro beniamini il sostegno

Che meritano. Adesso pensiamo alla gara di sabato pomeriggio, poi alla Coppa. Un passo alla volta”.

BIGLIETTI DISPONIBILI per Vittoria-Priolo, da mercoledì 14 ore 19:00

Info e prezzi per i tagliandi in prevendita:

• Tribuna Marinelli (7 euro)

• Tribuna Monti (5 euro locali e ospiti)

• Curva Turi Ottone (5 euro)

Sarà’ possibile acquistare i tagliandi in prevendita fino a venerdì ore 20 presso i seguenti punti vendita a Vittoria:

Tabacchi Pinnolo piazza Italia n. 16

Pizza Bon via Garibaldi n. 190

Il Botteghino dello Stadio sarà regolarmente aperto sabato dalle ore 10

Ingresso gratuito per Under 14 in Curva.

Ingresso in ogni settore dello stadio per i possessori della tessera sostenitore.

Si precisa che eventuali richieste di accrediti (giornalisti, stampa, canali web) dovranno pervenire entro e non oltre le ore 15 di venerdi 16 dicembre 2022 alla mail asdclubcalciovittoria2020@gmail.com e ufficiostampafcvittoria@gmail.com

I possessori di tessere Aia e Coni possono recarsi direttamente all’ingresso mostrando la stessa al personale incaricato.