Calcio: il Vittoria “Imbottito” di giovani juniores

Dei tre obiettivi di inizio stagione il Vittoria ne conquista uno: disputare i play off promozione. Con il pareggio di ieri contro il Priolo, il Vittoria chiude la stagione regolare e si appresta a preparare l’appendice del campionato, cioè la semifinale play off che giocherà contro il Gela.

La gara ‘secca’ si disputerà il prossimo 16 aprile allo stadio ‘Presti’ di Gela, con i biancorossi che avranno un solo risultato per andare avanti, la vittoria. Il Gela, di contro, avrà due risultati su tre per andare in finale contro l’Atletico Catania. Ieri contro il Priolo si è visto in campo un Vittoria ‘imbottito’ di giovani juniores. Otto undicesimi schierati in campo da Mister Catania fanno parte della squadra giovanile del Vittoria. Un’esperienza di campionato utile anche per il futuro delle giovani leve calcistiche del vivaio biancorosso. Ieri l’esordio di Romano e Brullo (classe 2005), ottima prova per Pirillo (classe 2004) e di Interliggi (classe 2006).

Esordio con gol anche per Ventura (classe 2007). E’ stata anche un’occasione per fare riposare parte della squadra che dovrà affrontare il Gela tra due settimane, in una gara fondamentale per il proseguo del torneo. Chiaramente sarà il Gela la squadra favorita per blasone e per aver chiuso la classifica con 7 punti più del Vittoria e avendo a disposizione 2 risultati su 3. La squadra tornerà a riunirsi e ad allenarsi domani in vista del delicato match.