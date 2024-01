Calcio: il Frigintini vince contro il Catania S. Pio X

La squadra di calcio Frigintini Città di Modica ha affrontato il Catania S. Pio X in una partita che ha visto i rossoblù lottare contro un avversario organizzato e veloce. La partita è stata difficile per il Frigintini, che sembrava aver perso il ritmo e la coesione che aveva caratterizzato la prima parte della stagione. Questa è stata la terza sconfitta consecutiva per il Frigintini, dopo le precedenti contro Priolo e Palazzolo.

Nel primo tempo, poche sono state le occasioni da entrambe le parti. Il Catania S. Pio X ha avuto il possesso palla, ma non è riuscito a trovare la precisione necessaria nell’ultimo passaggio. Il Frigintini ha avuto poche occasioni per mettere in pericolo il portiere avversario, con un colpo di testa di Fusca e un’azione di pericolo al 32′ con Noukri e Sangiorgio.

Nel secondo tempo, nonostante il gioco traballante del Frigintini, la squadra ha avuto tre occasioni chiare per passare in vantaggio al 13′, al 16′ e al 20′, ma non è riuscita a concretizzare. Il Catania S. Pio X ha sorpreso il Frigintini segnando un gol al 25′ con un tiro da oltre 30 metri di Pappalardo. Tuttavia, il Frigintini ha reagito energicamente, pareggiando al 27′ e passando in vantaggio al 30′ con i gol di Kevin Sangiorgio, che ha segnato una doppietta al suo ritorno dopo un lungo infortunio.

FRIGINTINI 2

CATANIA S. PIO X 1

Frigintini: Gianchino, Wally, Pricone, Buscema, Pianese, Ravalli, Sangiorgio (39’ st. Scarso), Fusca (22’ st. Sella), Drago (35’ st. Barresi), Noukri, Gambuzza (22’ st. Avola). All. Samuele Buoncompagni

Catania S. Pio X: Spina, Papale, Bonvegna, K. Di Mauro (23’ st. Urzì), Padovani, Pappalardo, Prestianni (45’ st. Massara), C. Di Mauro, Inzirillo (32’ st. Gulisano), Spampinato, Pedalino. All. Santo Mazzullo

Arbitro: Giuseppe Mauro Cannata sez Aia di Agrigento; Assistenti: Di Venti (En), Provenzano (Ag)

Reti: st. 25’ Pappalardo; 27’, 30’ Sangiorgio