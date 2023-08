Calcio: Catania perde 1-4 contro Ragusa. Test negativo, allenamento congiunto sospeso

Figuraccia del Catania contro il Ragusa: Sconfitta 1-4 contro una squadra di Serie D

Nella prima amichevole post-ritiro, il Catania subisce una pesante sconfitta per 1-4 contro il Ragusa, che milita in Serie D. Questo risultato mette in luce gravi lacune nella prestazione dei giocatori etnei e pone una serie di interrogativi sulle loro capacità in vista della prossima stagione calcistica.

La scorsa settimana, la partita contro il Paternò aveva potuto essere considerata poco significativa, ma questa volta il campanello d’allarme suona in modo inequivocabile. Il Ragusa, sotto la guida di Giovanni Ignoffo, dimostra di essere un avversario agguerrito e determinato, giocando una partita di grande livello. La vittoria della squadra iblea appare più che meritata, evidenziando una notevole differenza di prestazioni e determinazione tra le due squadre.

Inoltre, questa sconfitta rappresenta la prima occasione in cui i tifosi del Catania possono vedere all’opera il nuovo acquisto Samuel Di Carmine, centravanti di cui si sperava tanto. Tuttavia, la sua prestazione non è stata all’altezza delle aspettative.

Luca Tabbiani, l’allenatore del Catania, ha cercato di apportare alcune modifiche durante il secondo tempo, ma la situazione non è migliorata significativamente. Il Ragusa ha continuato a dominare il campo, mettendo in evidenza una maggiore determinazione e coesione di squadra. La rete di De Luca su calcio di rigore ha rappresentato una piccola fiammata di speranza per il Catania, ma il Ragusa ha prontamente risposto con un altro rigore, siglando la quarta rete grazie a Manfrè.

Con l’inizio della stagione ufficiale a soli 12 giorni di distanza, il Catania non può permettersi di sottovalutare queste prestazioni deludenti.