Calcio a cinque C2, la Libera Futsal Pozzallo pronta al campionato

La Libera Futsal di Pozzallo si appresta a partecipare alla sua prima stagione di serie C2 di calcio a 5. La squadra che ha conquistato la serie regionale è stata confermata praticamente in toto e sono stati inseriti nel roster innesti che sia in prospettiva che nell'immediato possono alzare il livello della matricola Ragusana.

Quali sono le aspettative per la stagione ormai alle porte?

Ci risponde mister Arezzi: "siamo orgogliosi di poterci misurare con realtà ben più consolidate e con un bagaglio di esperienza superiore al nostro, così come siamo orgogliosi di rappresentare la nostra cittadina in giro per la Sicilia. Dire oggi di che pasta sarà fatto il nostro campionato sarebbe come tirare a sorte, noi ci proponiamo di crescere ancora perché siamo convinti di avere ampi margini di miglioramento, poi il campo dirà, come sempre, quale sarà il nostro livello rispetto alle altre compagini. Abbiamo da imparare ma anche tanto entusiasmo e l'ambizione di stupire."

La Libera Futsal esordirà in quel di Rosolini Sabato 17 Settembre alle ore 19.00 contro la Jano Trombatore.

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it