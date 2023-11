Calcio: 3 tifosi Paternò con passamontagna e bastoni, denunciati dopo danni a bus Modica

I carabinieri, intervenuti durante la partita di domenica scorsa tra Paternò e Modica, hanno denunciato tre ultras della squadra di casa, con età compresa tra i 17 e i 20 anni. Sarebbero tra i protagonisti della sassaiola che ha danneggiato, poco dopo l’arrivo, l’autobus della squadra modicana. Alcuni tifosi paternesi hanno infatti lanciato alcuni sassi che hanno colpito e distrutto due finestrini del pullman della squadra ospite. La sassaiola non ha causato feriti.

Poco dopo i carabinieri hanno intercettato in via Arti e Mestieri tre scooter con la targa occultata, con a bordo tre giovani che, alla vista dei militari, sono scappati. Dopo un breve inseguimento, i carabinieri hanno bloccato i tre scooter, e hanno perquisito i giovani a bordo, che avevano in tasca dei passamontagna e tutti erano armati di bastoni. A seguito dei controlli, sono scattate denunce e anche sanzioni per le violazioni al codice della strada, per oltre 2.500 euro: tutti e tre i ragazzi a bordo degli scooter erano senza casco, uno di loro guidava senza aver mai preso la patente e senza carta di circolazione.