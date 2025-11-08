Calci e pugni alla moglie: braccialetto elettronico per un 42enne pregiudicato a Vittoria

Nuovo grave episodio di violenza domestica nel territorio ipparino. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di un uomo di 42 anni, pregiudicato e residente in città, ritenuto gravemente indiziato di ripetuti comportamenti violenti nei confronti della moglie, una donna di 37 anni.

I fatti risalgono al 10 ottobre, quando l’uomo – secondo quanto ricostruito dagli investigatori – al culmine di un diverbio scatenato da un’ossessiva gelosia, avrebbe aggredito la consorte afferrandola per i capelli e scaraventandola a terra sul marciapiede, dove la vittima ha battuto la nuca. Non pago, l’avrebbe poi colpita con calci e schiaffi, provocandole lesioni che hanno richiesto cure mediche.

L’aggressore avrebbe inoltre minacciato di morte la donna, arrivando ad annunciarle l’intenzione di incendiare la sua autovettura e i beni personali rimasti nella casa coniugale.

Dopo la denuncia della vittima, il personale del Commissariato ha avviato immediati accertamenti, riuscendo a confermare quanto raccontato e delineando – come sottolineato dagli inquirenti – una chiara indole violenta dell’uomo.

Sulla base del quadro probatorio raccolto, il G.I.P. di Ragusa, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto nei confronti del 42enne la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie, con applicazione del braccialetto elettronico, l’obbligo di mantenere una distanza minima di 500 metri e il divieto assoluto di contattarla con qualsiasi mezzo.

Un nuovo episodio che rientra nelle procedure previste dal “Codice Rosso”, attivato immediatamente dagli operatori di polizia.

