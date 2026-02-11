L’ASP di Ragusa ha adottato la deliberazione n. 236, pubblicando due Avvisi pubblici finalizzati al conferimento di incarichi libero-professionali per personale medico. L’iniziativa nasce per affrontare la persistente carenza di medici sul territorio e per garantire il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza, assicurando così un servizio sanitario efficiente e tempestivo. Il primo Avviso è […]
Caduto palo della luce in contrada Quartarella a Modica: traffico deviato
11 Feb 2026 13:13
Un palo della luce è caduto nella tarda mattinata di oggi, improvvisamente, sulla strada in contrada Quartarella, territorio di Modica, costringendo gli automobilisti a percorrere percorsi alternativi e creando disagi alla viabilità locale. L’episodio si aggiunge ad altri recenti interventi causati dal maltempo: solo qualche tempo fa erano caduti pali del telefono sempre nella stessa zona. Solo per un caso fortuito il palo non è caduto sulle auto che transitavano in quel momento. Il palo è caduto intorno alle 13.
Nonostante i pali della luce siano di recente installazione, non è la prima volta che contrada Quartarella registra crolli dovuti al vento forte e alle condizioni atmosferiche avverse. Le previsioni meteo indicano che il maltempo e le raffiche di vento continueranno anche nei prossimi giorni, aumentando il rischio per automobilisti e residenti.
Le autorità locali e i tecnici competenti sono già stati allertati per mettere in sicurezza la strada e rimuovere il palo caduto, evitando ulteriori disagi e garantendo la sicurezza di chi transita.
