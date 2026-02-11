Caduto palo della luce in contrada Quartarella a Modica: traffico deviato

Un palo della luce è caduto nella tarda mattinata di oggi, improvvisamente, sulla strada in contrada Quartarella, territorio di Modica, costringendo gli automobilisti a percorrere percorsi alternativi e creando disagi alla viabilità locale. L’episodio si aggiunge ad altri recenti interventi causati dal maltempo: solo qualche tempo fa erano caduti pali del telefono sempre nella stessa zona. Solo per un caso fortuito il palo non è caduto sulle auto che transitavano in quel momento. Il palo è caduto intorno alle 13.

Nonostante i pali della luce siano di recente installazione, non è la prima volta che contrada Quartarella registra crolli dovuti al vento forte e alle condizioni atmosferiche avverse. Le previsioni meteo indicano che il maltempo e le raffiche di vento continueranno anche nei prossimi giorni, aumentando il rischio per automobilisti e residenti.

Le autorità locali e i tecnici competenti sono già stati allertati per mettere in sicurezza la strada e rimuovere il palo caduto, evitando ulteriori disagi e garantendo la sicurezza di chi transita.

