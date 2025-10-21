Bus urbani gratuiti per i giovani iblei under 20. Scopri i Comuni coinvolti

La Regione Siciliana ha ufficialmente attivato il fondo da 2 milioni di euro destinato alla copertura delle spese di trasporto pubblico urbano per i giovani di età inferiore ai 20 anni. Si tratta di una misura concreta di sostegno alle famiglie siciliane, volta a favorire la mobilità studentesca e sociale dei ragazzi appartenenti a nuclei con ISEE non superiore a 25.000 euro.

Il contributo, inserito nella Legge Regionale n. 1 del 9 gennaio 2025 e reso operativo dal Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, consentirà ai giovani residenti nei comuni della Sicilia dotati di servizio di trasporto urbano di ottenere abbonamenti annuali gratuiti per bus e altri mezzi pubblici locali.

85 comuni siciliani beneficiari

Sono 85 i comuni che beneficeranno del provvedimento, distribuiti su tutto il territorio regionale.

Tra le principali città metropolitane: Palermo: 110.000 euro, Catania: 67.000 euro, Messina: 60.000 euro.

Nella provincia di Ragusa, le somme più consistenti sono state assegnate a: Ragusa: 73.789 euro, Modica: 49.183 euro, Vittoria: 35.261 euro, Scicli: 23.142 euro, Ispica: 18.154 euro, Chiaramonte Gulfi: 19.284 euro, Acate: 16.094 euro.

Un investimento su mobilità e inclusione

L’iniziativa punta a favorire l’accesso gratuito al trasporto urbano per studenti e giovani under 20, riducendo le disuguaglianze economiche e promuovendo l’utilizzo dei mezzi pubblici come alternativa sostenibile alla mobilità privata.

