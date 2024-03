Brutto incidente sulla Ragusa-Catania, si scontrano due mezzi pesanti

Un brutto incidente si è verificato oggi pomeriggio sulla Ragusa-Catania, la SS 514, all’altezza di Licodia Eubea. Per cause ancora in fase di accertamento, due mezzi pesanti sono entrati in collisione.

Traffico completamente bloccato e chiuso il tratto della statale. Sul posto, oltre ai soccorsi che hanno immediatamente portato i due conducenti dei mezzi, rimasti feriti, in ospedale, anche il personale ANAS.

E’ tornato indietro anche un autobus che proveniva da Catania per ritornare a Ragusa per effettuare un percorso alternativo.

Foto: Facebook

© Riproduzione riservata