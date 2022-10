Bridge Ragusa:Il team Arnone vince la Coppa Italia Mista 2022

La squadra Arnone, capitanata da Marcella (Marcella Arnone, Gianna Iachella, Ornella Ligambi, Anna Prinetti, Giuseppe Corallo, Titto Domenico Crupi, Luigi Ligambi, Filippo Marcello Siracusano) è riuscita in un’impresa storica.



I componenti la squadra sono arrivati al Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore giovedì 28 ottobre. Hanno giocato tutte le fasi di questo campionato, dai sedicesimi alla finale. Un campionato lungo e difficile, impostato sul KO degli incontri.



La finale di domenica 30 ottobre si è giocata su tre tempi da 16 smazzate l’uno, di cui il primo non ha avuto storia. La squadra Arnone ha incassato un vantaggio di 44 punti sulla squadra bolognese di Giubilo. Un bottino prezioso per ammortizzare il secondo ed terzo turno dove ha perso qualcosa ma ormai la strada era spianata verso la vittoria

La squadra nasce a Ragusa ma ben presto accoglie i messinesi Crupi e Siracusano, i triestini Ligambi e Colonna e la milanese Prinetti. Un gruppo di amici affiatati che si diverte a stare insieme e a giocare ad alti livelli.



Il delegato Coni di Ragusa Maria Monisteri esprime il suo orgoglio nel rappresentare una provincia sportiva,dove si praticano quasi tutte le discipline olimpiche raggiungendo sempre piu frequentemente importanti risultati sia in ambito nazionale che internazionale :

“Voglio complimentarmi con i tutti i componenti della squadra,ringraziarli per aver portato a casa una vittoria così prestigiosa in quello che è definito lo “sport della mente” per eccellenza.