Bottino di medaglie per la Judo Club Koizumi di Scicli in Puglia

A distanza di due settimane dopo il successo in campo internazionale con la medaglia d’argento conquistata da Vincenzo Pelligra a Coimbra per la EJC di judo e altre due medaglie argento e bronzo, al trofeo Italia Es B Puglia, rispettivamente per Leonardo Portelli Es. B cat. Kg.46, Giulio Ramazzotto Es. B kg. 42 ed un quinto posto per Vincenzo Marino Es. B kg 42 alla sua prima esperienza, è stato un fine settimana intenso, quello passato, ma ricco di medaglie per la Judo Club Koizumi Scicli del M° Maurizio Pelligra che ancora una volta grazie ai suoi atleti porta in alto il nome di Scicli.

17° Memorial Franco Costa (PalaRescifina Messina): Due medaglie d’oro per due giovani promesse della Judo Club Koizumi Scicli Ignazio Arrabito cat. 40 Kg e Fabrizio Avola cat. 50 Kg che ippon dopo ippon hanno vinto tutti gli incontri conquistando il gradino più alto del podio.

Coppa Italia A1 (Pala Pellicone Ostia): Da Messina a Roma il risultato non cambi. Sono sempre gli atleti della Judo Club Koizumi Scicli con Savita Russo Junior Cat. 63, Siria Angel Nicotra cadetta Cat. 48 Kg e Francesco Fidone Junior Cat. +100 in una competizione di altissimo livello quale la Coppa Italia A1 ad aggiudicarsi 3 importanti medaglie, oro per Savita Russo e bronzo per Siria Angel Nicotra e Francesco Fidone.

Grande soddisfazione quella espressa dal M° Maurizio Pelligra che con l’occasione oltre che a ringraziare i propri atleti che con passione dedicano gran parte delle loro giornate ad allenamenti intensi ringrazia tutti i tecnici che collaborano all’ottenimento di questi grandi risultati: Sandro Carnemolla, Giuseppe Zisa, Vincenzo Iurato e Salvatore Russo.