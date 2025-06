Botte da orbi in piazza San Giovanni: 2 arresti della Polizia

Un episodio di violenza ha scosso piazza San Giovanni, dove la polizia di Ragusa è intervenuta a seguito di una segnalazione di una lite violenta tra cittadini stranieri.

Gli agenti, hanno accertato che tre cittadini bengalesi, regolarmente soggiornanti in Italia, erano stati vittima di una rapina da parte di altri tre connazionali armati di coltelli e bastoni. Le vittime sono state minacciate, picchiate e derubate di 150 euro.

L’arresto

Le ricerche immediate della Polizia hanno portato all’arresto di due presunti responsabili, un 33enne e un 25enne, entrambi bengalesi e in regola con le norme sul soggiorno. Il 33enne è stato fermato quasi subito, mentre il 25enne è stato arrestato successivamente in esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Ragusa, su richiesta della Procura.

Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica e identificare eventuali complici.

