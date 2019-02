Boom di ascolti per Montalbano con oltre il 43% di share. Cannoli in ricordo dell'attore Perracchio. Si torna a girare a maggio - Ragusa Oggi

Boom di ascolti per Montalbano con oltre il 43% di share. Cannoli in ricordo dell’attore Perracchio. Si torna a girare a maggio

Ancora un grande successo per Il commissario Montalbano. Un nuovo atteso e forse anche scontato boom di ascolti per l’episodio, il secondo dei nuovi, trasmesso questo lunedì 18 febbraio su Raiuno intitolato “Un diario del ’43”. E’ stato visto da 10 milioni e 150mila spettatori, con il 43,5% di share.

Il protagonista della puntata era un elegante novantenne, John Zuck (Dominic Chianese, interprete del Padrino parte II e I Soprano). L’episodio è stato segnato anche dalla morte del dottor Pasquano, il medico legale uscito di scena dopo la scomparsa nel 2017 del suo storico interprete, l’attore ragusano Marcello Perracchio. In suo onore la troupe ha mangiato dei cannoli portati in scena dallo stesso regista Alberto Sironi che ha così regalato al pubblico un suo cammeo.

E visto lo straordinario e riconfermato successo, la squadra di Montalbano è già pronta per girare i prossimi due nuovi episodi. Set in Sicilia a maggio prossimo per poi darci appuntamento in tv nella primavera 2020.