Bomba d’acqua si abbatte su Vittoria, si allagano strade, case ed edifici commerciali. VIDEO

Una bomba d’acqua si è abbattuta stamattina a Vittoria, provocando seri problemi alla circolazione delle auto, alle private abitazioni e agli esercizi commerciali.



In particolare, ad essere colpite, sono state maggiormente via Adua, via Garibaldi, via Guido De Ruggero, via Che Guevara, Torino, strada Forcone, ma pare vi siano allagamenti anche in altre zone della città.

Si registrano, al momento, disagi alla circolazione e allagamenti in alcuni esercizi commerciali e private abitazioni.

Foto: Franco Assenza

Video tratto da facebook