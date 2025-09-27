Bomba carta a Vittoria: il giallo di un ordigno dimenticato da 15 anni

Un ordigno rinvenuto ieri pomeriggio in contrada Marangio, poco distante dalla piazzetta dove si era verificato il presunto rapimento del giovane diciassettenne vittoriese.

Il ritrovamento è avvenuto durante i lavori di scerbatura e pulizia del terreno della zona. Gli operai hanno trovato l’ordigno, probabilmente una bomba carta. La bomba potrebbe provenire dalla Repubblica Ceca (secondo quanto appare da un’etichetta apposta sulla superfice esterna), ma secondo alcuni accertamenti potrebbe essere di fabbricazione Jugoslava o serba e risalente ad almeno quindici anni fa.

Come e perché quell’ordigno si trovasse in contrada Marangio non è ancora chiaro. Sono intervenuti i carabinieri e la Polizia perché si è temuto potesse esserci un collegamento con il rapimento avvenuto poco distante.

Ma i fatti hanno dimostrato che si tratta di due episodi separati. L’ordigno infatti, stando allo stato di conservazione, potrebbe essere stato lasciato nel terreno circa 15 anni fa. È del tutto escluso che possa essere stato lasciato lì molto tempo fa.

Romane un interrogativo? Chi ha avuto in mano quella bomba carta? Quale era l’obiettivo ? Gli interrogativi rimangono pressanti. Intanto, ieri sono intervenuti gli artificieri che hanno spostato l’ordigno in un campo aperto poco distante e lo hanno fatto brillare.

© Riproduzione riservata