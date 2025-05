Bodybuilding: il ragusano Andrea Schembri trionfa al 5° Torneo del Sud

Non solo video virali e ironia siciliana: Andrea Schembri, influencer conosciutissimo per i suoi contenuti social, si prende anche la scena nazionale nel mondo del bodybuilding. Sabato 3 maggio 2025, al 5° Torneo del Sud svoltosi a Viagrande, ha conquistato la vetta in due categorie, portando in alto il nome dello sport ibleo.

Schembri ha sbaragliato la concorrenza nella categoria HPZero (altezza-peso zero) e nella Men Physique Zero, sfiorando anche il premio Assoluto. Una prestazione da incorniciare, che conferma il suo “total package”: linea, struttura, simmetria e definizione – i parametri chiave di valutazione – lo hanno reso protagonista assoluto di una gara valida per l’accesso al Campionato Italiano Assoluto 2025 della federazione internazionale WABBA, che proprio quest’anno festeggia i 50 anni di storia.

Nel bodybuilding, e in particolare nella categoria Men’s Bodybuilding, la prestazione atletica non si misura solo con i muscoli. A fare la differenza sono anche stile, presenza scenica, armonia del corpo e carisma sul palco. E Andrea, che di presenza scenica se ne intende, ha saputo fondere preparazione atletica e comunicazione visiva come pochi.

Un successo che corona il momento d’oro dello sport ibleo, con numerosi atleti che si fanno largo in ambito regionale e nazionale in diverse discipline.

