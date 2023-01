Bloccato un mercantile tunisino a Pozzallo: gravi deficit sulla sicurezza

E’ in stato di detenzione, cioè bloccato sostanzialmente, un mercantile battente bandiera tunisina che era approdato al porto di Pozzallo. L’operazione è stata condotta dalla capitaneria di Porto. Si tratta di una motonave “General Cargo” di circa 2000 Gross Tonnage ormeggiata alla banchina commerciale del porto.



Dopo una ispezione durata 12 ore, gli uomini della capitaneria di porto hanno rilevato condizioni operative e di lavoro al di sotto degli standard fissati dalle principali convenzioni internazionali in campo marittimo.



Nel corso dell’ispezione sono emerse ben 11 carenze in materia di sicurezza a bordo di cui 6 gravi che hanno comportato il provvedimento di detenzione. In particolare, è stata contestata la scarsa preparazione dell’equipaggio a fronteggiare le situazioni di emergenza, le condizioni di vita e di lavoro a bordo non a norma, irregolarità relative alle dotazioni antincendio di bordo e gravi lacune in materia di gestione della sicurezza di bordo e sulla corretta tenuta della documentazione di sicurezza.



La motonave non potrà lasciare il porto di Pozzallo sino a quando non avrà effettuato le prescrizioni rilevate e solo a seguito di un’ulteriore visita ispettiva da parte della Capitaneria.