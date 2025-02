Bloccati dai carabinieri dopo una serie di furti: disposta la custodia cautelare in carcere

Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato ieri l’arresto effettuato dai militari dell’Arma e disposto le custodia cautelare in carcere per due persone di 25 e 28 anni – difese dagli avvocati Alessio Malvaso e Marco Comitini – che erano ospiti di comunità terapeutica assistita.

Sono stati arrestati per furto aggravato. Entrambi di origine marocchina, sono accusati di avere commesso tre furti con scasso ai danni di un’ impresa e due attività commerciali che sarebbero stati consumati qualche giorno fa. I fatti sono stati commessi a Ragusa. Tra il materiale asportato, anche alcuni personal computer.

