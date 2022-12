Blitz di Forza Nuova alla sede della Cgil di Ragusa

Blitz di Forza Nuova alla Cgil di Ragusa. Stesse azioni di natura politica in decine di città italiane da Pinerolo a Brindisi, dalla Valsugana a Palermo: di mira i sindacati, capeggiati dalla CGIL. Per Forza Nuova questo sindacato avrebbe tradito i lavoratori. Secondo Forza Nuova anche l’assalto alla Cgil di Roma sarebbe stata una montatura inoltre viene criticato l’on Soumahoro, entrato in Parlamento con gli stivali in solidarietà ai lavoratori, “moralmente parlando ne è già uscito con le ossa rotte per presunta malversazione degli stessi lavoratori che, con la sua cerchia di maghi del business accoglienza, ha abbondantemente preso in giro”.

C’è poi la recente vicenda riguardante le presunte mazzette a Bruxelles. Insomma veri episodi che hanno nottati Forza Nuova a protestare contro la Cgil anche a Ragusa.