Blitz antimafia a Caserta: il colonnello modicano Manuel Scarso impedisce assalto a caserma dei Carabinieri. VIDEO

Una firma modicana d’eccellenza dietro una delle operazioni antimafia più importanti degli ultimi tempi in Campania. È stato il colonnello Manuel Scarso, nato a Modica e attuale Comandante Provinciale dei Carabinieri di Caserta, a guidare il blitz che ha neutralizzato un possibile attentato a una caserma e smantellato un gruppo criminale pronto a tutto pur di affiliarsi al clan Gagliardi, costola dei Casalesi.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, alcuni membri del clan stavano muovendosi in modo sospetto, probabilmente con l’intenzione di compiere un gesto dimostrativo o intimidatorio nei confronti dei Carabinieri, impegnati da mesi in un’intensa attività di contrasto alle loro operazioni illecite. Il colonnello Scarso ha ordinato un intervento immediato, portando all’arresto di 13 persone mentre altre 5 sono state sottoposte agli arresti domiciliari. Numerosi altri soggetti hanno ricevuto l’obbligo di firma.

Le indagini, condotte sotto il massimo riserbo dall’Antimafia di Napoli, hanno svelato un retroscena inquietante: gli aspiranti affiliati al clan Gagliardi avrebbero dovuto compiere un attentato a una caserma come ultima prova di fedeltà. Un gesto di sfida senza precedenti, studiato per colpire direttamente l’Istituzione che aveva già paralizzato gli affari illeciti della consorteria.

L’operazione ha evidenziato la professionalità, la rapidità e la capacità strategica del colonnello Scarso, la cui intuizione e il pronto intervento hanno impedito conseguenze potenzialmente gravi. “Emerge la capacità del clan di sapersi strutturare anche contro chi stava investigando”, ha dichiarato lo stesso comandante, sottolineando la pericolosità della rete criminale ma anche l’efficacia dell’azione delle forze dell’ordine.

Le parole del sindaco di Modica, Maria Monisteri

“Faccio i miei complimenti ed esprimo tutto il mio compiacimento da Sindaco di Modica, al Colonnello dei Carabinieri, il Modicano Manuel Scarso, per l’ottima operazione che ha guidato in queste ore e che ha avuto vasta eco.

Comandante provinciale dei Carabinieri a Caserta, il nostro concittadino, con i suoi militari, ha impedito un assalto a una delle caserme dell’Arma, grazie alla intuizione e alla rapidità con cui ha disposto l’intervento dei suoi, neutralizzando un’azione che il clan Gagliardi stava preparando.

Avrò il piacere, quando il colonnello Scarso verrà a Modica, di accoglierlo a Palazzo San Domenico e complimentarmi con lui di presenza per l’operazione condotta e per l’eccellente carriera che lo sta portando ai più importanti gradi dell’Arma”.

© Riproduzione riservata