Blitz anti-fumarole in provincia di Ragusa: verbali, diffide e denunce per smaltimento illecito

Proseguono senza sosta i controlli sulle “fumarole” lungo l’intera fascia agricola della provincia di Ragusa, coordinati dal Libero Consorzio Comunale. L’obiettivo è contrastare una pratica illegale che mette a rischio la salute pubblica, l’ambiente e l’immagine turistica del territorio.

Controlli sul campo e sorveglianza con droni

Negli ultimi 30 giorni, la Polizia Provinciale, in collaborazione con le Polizie Municipali di Ragusa, Vittoria, Santa Croce Camerina, Acate, Scicli e Ispica, ha effettuato ispezioni presso 34 aziende agricole. La selezione dei siti è avvenuta grazie a una sorveglianza aerea con droni, individuando le aree più critiche per l’ambiente.

Diffide e sanzioni per smaltimento illecito

Durante i controlli, sono stati emessi 31 verbali di diffida per deposito temporaneo illecito di rifiuti vegetali e 4 titolari di aziende sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per smaltimento abusivo di rifiuti agricoli e plastici. Complessivamente, 120 titolari sono stati diffidati a rispettare le normative ambientali.

Incentivi e collaborazione con le aziende agricole

Per promuovere pratiche sostenibili, le aziende agricole possono conferire gratuitamente i residui vegetali presso il centro di raccolta del Libero Consorzio Comunale di Ragusa a Vittoria, previa rimozione di plastica, fili e clips. Un passo concreto verso una gestione responsabile dei rifiuti agricoli.

