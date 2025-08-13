L’Unione Europea lancia l’allarme: è stato individuato un lotto contraffatto di una soluzione iniettabile in penna preriempita, medicinale usato per il trattamento del diabete. La segnalazione arriva dalla Malta Medicines Authority, che ha informato l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) dopo aver ricevuto una comunicazione dall’azienda titolare dell’autorizzazione alla commercializzazione del farmaco. Il lotto incriminato […]
Blitz anti-fumarole in provincia di Ragusa: verbali, diffide e denunce per smaltimento illecito
13 Ago 2025 12:03
Proseguono senza sosta i controlli sulle “fumarole” lungo l’intera fascia agricola della provincia di Ragusa, coordinati dal Libero Consorzio Comunale. L’obiettivo è contrastare una pratica illegale che mette a rischio la salute pubblica, l’ambiente e l’immagine turistica del territorio.
Controlli sul campo e sorveglianza con droni
Negli ultimi 30 giorni, la Polizia Provinciale, in collaborazione con le Polizie Municipali di Ragusa, Vittoria, Santa Croce Camerina, Acate, Scicli e Ispica, ha effettuato ispezioni presso 34 aziende agricole. La selezione dei siti è avvenuta grazie a una sorveglianza aerea con droni, individuando le aree più critiche per l’ambiente.
Diffide e sanzioni per smaltimento illecito
Durante i controlli, sono stati emessi 31 verbali di diffida per deposito temporaneo illecito di rifiuti vegetali e 4 titolari di aziende sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per smaltimento abusivo di rifiuti agricoli e plastici. Complessivamente, 120 titolari sono stati diffidati a rispettare le normative ambientali.
Incentivi e collaborazione con le aziende agricole
Per promuovere pratiche sostenibili, le aziende agricole possono conferire gratuitamente i residui vegetali presso il centro di raccolta del Libero Consorzio Comunale di Ragusa a Vittoria, previa rimozione di plastica, fili e clips. Un passo concreto verso una gestione responsabile dei rifiuti agricoli.
