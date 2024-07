Fumarole: sottoscritto accordo per gestione degli scarti vegetali

Oggi, 3 luglio, presso la Prefettura di Ragusa, è stato firmato un importante Accordo di Programma per la creazione di un sistema integrato di gestione degli scarti vegetali, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle “fumarole” che inquinano l’ambiente e mettono a rischio la salute delle persone. Alla presenza del Prefetto Giuseppe Ranieri e dei vertici delle Forze di Polizia, l’accordo è stato sottoscritto dal Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale, dai sindaci di Acate, Comiso, Ispica, Santa Croce Camerina, Scicli e Vittoria, e dai rappresentanti delle associazioni Coldiretti e Confagricoltura.

Le fumarole, causate dall’abbruciamento illecito di scarti vegetali, rappresentano un serio problema ambientale e sanitario. Queste pratiche rilasciano nell’aria sostanze tossiche, compromettendo la qualità dell’aria e la salute dei cittadini. L’accordo firmato oggi è frutto dell’attività di impulso e coordinamento avviata dal Prefetto Ranieri, che ha voluto semplificare gli adempimenti amministrativi per i produttori agricoli e aumentare l’efficacia dei controlli per prevenire lo smaltimento illecito dei rifiuti.

Il nuovo sistema di gestione, che coinvolge gli operatori del comparto serricolo, promuove politiche ambientali volte alla raccolta differenziata, al recupero, al riciclaggio e al corretto smaltimento dei rifiuti vegetali. Questa iniziativa mira a eliminare ogni alibi per chi persiste in pratiche dannose per l’ambiente e la salute pubblica, offrendo soluzioni concrete e legali per lo smaltimento degli scarti vegetali.

L’azione del Prefetto Ranieri si è concentrata sin da subito sull’individuazione di strategie efficaci per ridurre le pratiche illecite di abbandono dei rifiuti e la pratica delle fumarole. Il nuovo impianto di gestione dei rifiuti vegetali, sito a Vittoria in contrada Perciata, sarà il fulcro di questo sistema. Esteso su circa 100.000 mq e posizionato in una zona centrale rispetto alle aree agricole di Acate e Vittoria, l’impianto sarà suddiviso in tre aree operative: scarico degli scarti vegetali, essiccazione del prodotto e trinciatura.

Grazie a questo accordo, i soggetti pubblici coinvolti promuoveranno una gestione responsabile e cooperativa dei rifiuti, favorendo la raccolta differenziata, il recupero, il riciclaggio e il corretto smaltimento degli scarti vegetali. L’obiettivo è ridurre la produzione e la nocività dei rifiuti, con evidenti benefici per l’ambiente della zona.

© Riproduzione riservata