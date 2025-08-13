Birrocco 2025: il festival delle birre artigianali conquista Marina di Ragusa

Il profumo del luppolo, il colore intenso dei malti tostati e la freschezza di aromi fruttati o speziati: Marina di Ragusa si prepara a diventare capitale della birra artigianale con la decima edizione di Birrocco, in programma dal 14 al 17 agosto. Otto birrifici selezionati presenteranno il meglio delle loro produzioni, accanto alle specialità tipiche siciliane, offrendo un viaggio sensoriale senza precedenti.

Tra le birre più attese spiccano la Spaceman di Brewfist, una West Coast IPA intensa e profumata di agrumi e frutta tropicale, la Madonna Pils di Free Lions dal Lazio, chiara e dal gusto erbaceo e mielato, e la Majara di Kuturi, un Barley Wine premiato per la sua forza e l’eleganza dei sentori locali come il miele di carrubo ibleo. Non mancano le proposte locali di Onei e Rock Brewery, capaci di coniugare creatività e tradizione, mentre Lariano e LZO Brewery portano innovazione e sperimentazione dal Nord Italia.

Laboratori del gusto: oltre la birra



Sabato 16 e domenica 17 agosto, al Porto Turistico di Marina di Ragusa, Oscar Grillo guiderà degustazioni ragionate, abbinando birre artigianali a specialità gastronomiche locali. Un’esperienza pensata per chi desidera scoprire come ogni birra possa raccontare il suo territorio, la mano del birraio e le scelte stilistiche che la rendono unica.

Musica e spettacolo: Birrocco non è solo birra



Ogni sera il festival si trasforma in un grande palco a cielo aperto. Dal ritmo urbano di Ty1 e Angelo Ferreri il 14 agosto, alla comicità musicale di Duettilascio e alla potenza de L’Onorata Società il 15, fino alle contaminazioni house, afrobeat ed elettroniche di sabato 16 e al gran finale tra swing, soul e burlesque di domenica 17 con Strike Band e Black Bijou.

Per informazioni e prenotazioni ai laboratori del gusto: https://bit.ly/4mgrnTS

Tutti gli aggiornamenti sul sito ufficiale: www.birrocco.it

