Biomeccanica e basket: dalla Cina lo studio che rivoluziona l’allenamento

La conferma arriva dalla Cina a conclusione di uno studio, pubblicato su Molecular & Cellular Biomechanics, firmato dal ricercatore cinese Wei Wang dell’Hennan Polytechnic Institute (Cina). In esso si parla dell’importanza dell’analisi biomeccanica capace di studiare il corpo umano e le sue articolazioni nell’atto dell’attività sportiva e di influenzare il “lavoro” fisico e mentale di tanti studenti universitari. Sport, competizione e benessere. Il ricercatore cinese Wei Wang usando tecnologie avanzate ha analizzato “i parametri biomeccanici fondamentali che vanno dalla distribuzione delle forze all’attivazione muscolare, alla cinematica delle articolazioni durante salti, corse e tiri. I ricercatori hanno preso in considerazione i movimenti delle articolazioni con particolare attenzione a quali muscoli si attivano durante i movimenti con la palla a spicchi e come viene distribuito lo sforzo fisico. Stante ciò si riesce ad individuare ed a correggere inefficienze e sovraccarichi capaci ad ottenere movimenti più fluidi, efficaci e sicuri con risultati che mostrano un miglioramento della postura ma anche dell’allineamento corporeo. Dall’efficienza dei movimenti ne deriva un potenziamento delle performance sportive riducendo infortuni e migliorando il benessere psicologico. Dalla pratica del pallacanestro ne viene una maggiore stabilità del corpo, una maggiore concentrazione capace di regolare l’emotività ed una resilienza allo stress utile ad affrontare eventi traumatici o stressanti, a superare le difficoltà riorganizzando positivamente la propria vita ristabilendo l’equilibrio psico-fisico e traendone forza da esso. Naturalmente tutto ciò non è innato ma è il frutto di un allenamento corpo-mente. E si può.

