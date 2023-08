Bimbo si smarrisce a Marina di Ragusa: ritrovato dalla polizia

Un bambino di 7 anni si smarrisce a Marina di Ragusa, in piazza Dogana, ma per fortuna è stato ritrovato dalla polizia e riaffidato ai genitori. Una famiglia in vacanza, durante un momento di confusione, ha perso d’occhio il proprio figlio. Il piccolo ha iniziato a girovagare nella speranza di rintracciare i propri genitori ma purtroppo aveva perso l’orientamento.

IL RITROVAMENTO

Notato da alcuni bagnanti che erano in zona, è stato subito allertato il 112. Il piccolo, una volta rintracciato, è stato rincuorato e aiutato. Contattata la struttura alberghiera dove era alloggiato insieme alla famiglia, sono stati allertati anche i genitori che erano alla ricerca disperata del figlio.