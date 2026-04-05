Riparte martedì 7 aprile “Salute a Bordo”, la campagna itinerante di screening promossa dall’ASP di Ragusa con l’obiettivo di avvicinare i servizi di prevenzione ai cittadini dei dodici comuni iblei. Dopo il successo registrato lo scorso dicembre, l’iniziativa torna sulle strade del territorio con un motorhome attrezzato che porterà informazione, esami e servizi direttamente nelle […]
Bimbo di nove anni investito da un’auto a Comiso
05 Apr 2026 20:56
Un bimbo di nove anni è stato investito da un’auto in via San Biagio a Comiso. Il bimbo, subito soccorso, è stato caricato in ambulanza e trasportato in ospedale a Vittoria. Pare abbia riportato alcune fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita.
Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. Pare che l’auto coinvolta sia una Ford Kuga. Il bimbo è di origini tunisine. L’investitore si è fermato e ha aiutato a prestare i primi soccorsi in attesa dell’ambulanza. L’inciddente si è verificato nei pressi del distributore Eni e di un noto bar, poco distante dal ponte sul torrente Ippari. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato.
(foto di repertorio)
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