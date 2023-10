Bilanci non approvati. Commissariati Acate, Comiso, Chiaramonte, Giarratana, Modica, Pozzallo e Scicli

La regione siciliana commissaria sette comuni della provincia di Ragusa per la mancata approvazione del bilancio di previsione 2023 – 2025 entro il termine fissato del 30 aprile.

Con un decreto del 4 ottobre firmato dall’assessore alle Autonomie Locali Andrea Barbaro Messina è stato deciso l’invio del commissario nei comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Modica, Pozzallo e Scicli.

Il commissario ad acta è stato nominato – con un altro decreto – per la mancata approvazione del rendiconto 2022 in tre comuni: Acate, Comiso e Modica.

Il funzionario individuato dalla Regione è Giovanni Cocco, che sta già operando in provincia di Ragusa a Chiaramonte Gulfi – dove però il comune ha dichiarato il dissesto avviandosi quindi verso una gestione di tipo diverso – e a Vittoria, dove il commissario Cocco era stato nominato per la mancata approvazione del rendiconto 2022 da parte del consiglio comunale. Cocco è arrivato stamane a Vittoria per esitare il rendiconto, sostituendosi alle funzioni del consiglio comunale, così come prevede la legge.

Si insedierà ora negli altri comuni della provincia di Ragusa per guidare l’approvazione degli strumenti finanziari negli altri comuni inadempienti. In provincia di Ragusa si tratta di sette comuni su dodici per il previsionale 2023 – 2025 e tre per il rendiconto 2022