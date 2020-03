Bike: successi in serie per il Team F.lli Dipasquale Ragusa alla quarta prova di Coppa Sicilia Xc tenutasi ieri a Gangi - Ragusa Oggi

Bike: successi in serie per il Team F.lli Dipasquale Ragusa alla quarta prova di Coppa Sicilia Xc tenutasi ieri a Gangi

Il Team F.lli Dipasquale Agrofarmaci & Fertilizzanti Ragusa sembra non voglia più fermarsi. E’ arrivato un successo pieno, infatti, anche in occasione della quarta prova di Coppa Sicilia Xc a Gangi. Hanno vinto Andrea Iurato, Anastasia Micieli, Federica Occhipinti e Giorgio Distefano; sul secondo gradino del podio, invece, Lorenzo Occhipinti e Maurizio Mezzasalma. Ma andiamo con ordine. Gara spettacolare fra gli Allievi con Andrea Iurato che, dal primo giro, ha letteralmente dominato la competizione staccando in maniera netta gli avversari.

Prestazione di rilievo che non è passata inosservata agli addetti ai lavori ed è valsa per la convocazione nella rappresentativa siciliana in vista della prima prova di Coppa Italia allievi in programma il 29 marzo a Torino. Fra le Esordienti donne, stavolta Anastasia Micieli è salita sul gradino più alto del podio, dimostrando una continua crescita del proprio stato di forma.

Un’altra importante conferma per il team ibleo. Nella categoria Junior Lorenzo Occhipinti, seppur non al meglio della condizione, ha ottenuto un ottimo secondo posto. Buona performance anche per Giovanni Gennaro. Vittoria invece fra le Junior donne di Federica Occhipinti, leader del proprio campionato e in grado di mettere in evidenza, ancora una volta, le proprie peculiarità. Per quanto riguarda, invece, gli amatori, primi due posti per Giorgio Distefano e Maurizio Mezzasalma che continuano, dunque, a migliorare il proprio rendimento, gara dopo gara.

Notevole, quindi, la soddisfazione per il presidente del team Peppe Nascondiglio e per lo staff tecnico con i direttori sportivi Maurizio Mezzasalma e Alessio Pagano che hanno potuto così constatare in maniera tangibile il frutto dei duri allenamenti svolti durante il periodo invernale. “La squadra – afferma il presidente – sembra essere in continua crescita e questi risultati ci gratificano.

Diciamo che a Gangi non era semplice ma la voglia di vincere dei nostri ragazzi ha superato qualsiasi avversità. Siamo molto contenti non solo per il successo di ieri quanto per il fatto che, passo dopo passo, questo gruppo sta dimostrando una cosa importante e cioè che sembra possedere molto frecce al proprio arco. Nella speranza che le stesse possano essere scoccate al momento più opportuno. Intanto, ci godiamo questi successi e, adesso, guardiamo al futuro con sempre maggiore attenzione”.