Bike: risultati positivi ieri a Santa Ninfa per il Team F.lli Dipasquale Ragusa - Ragusa Oggi

Bike: risultati positivi ieri a Santa Ninfa per il Team F.lli Dipasquale Ragusa

Condividi su:

Un’altra giornata da incorniciare, ieri, per il Team F.lli Dipasquale Agrofarmaci & Fertilizzanti che, al parco natura Finestrelle di Santa Ninfa, in provincia di Trapani, ha ottenuto risultati di tutto rispetto nel contesto della terza prova Coppa Sicilia di mountain bike, specialità cross country.

Accompagnati dal direttore sportivo Maurizio Mezzasalma, i corridori della pattuglia ragusana hanno avuto, ancora una volta, l’opportunità di dimostrare sino in fondo la propria forza e, soprattutto, di continuare a raccogliere i frutti della preparazione invernale. Nella categoria Junior, mattatore della giornata è stato Lorenzo Occhipinti che ha dominato già dai primi giri il suo settore di competenza e che, però, a pochi chilometri dal traguardo, è stato tradito da un guasto meccanico.

Un inconveniente che lo ha costretto a rallentare e a chiudere la competizione al terzo posto con un certo rammarico. In ogni caso, la gara è servita a mettere in evidenza uno strepitoso stato di forma che gli consente di ben sperare per il prosieguo della stagione. Secondo posto fra gli allievi per Andrea Iurato. Anche in quest’ultimo caso si parla di una competizione condotta sempre nelle posizioni di testa e che, poi, è stata decisa in volata. Tra le esordienti donne, terzo posto per Anastasia Micieli che, al terzo appuntamento della stagione, si è confermata ancora una volta sul podio, ciò a dimostrazione dei notevoli passi in avanti compiuti.

Tra gli Esordienti maschile, da segnalare, poi, la buona performance di Flavio Schembari mentre tra gli Amatori è da mettere in evidenza il secondo posto tra i Master 5 di Maurizio Mezzasalma. “Una spedizione, la nostra – sottolinea il presidente Giuseppe Nascondiglio – che è stata coronata da un discreto successo e che mette in rilievo, ancora una volta, quanto la preparazione invernale stia dando i propri frutti. Cercheremo di proseguire così anche per il prossimo futuro con la consapevolezza di potere contare su una squadra di sicuro affidamento che potrà fare senz’altro la differenza in occasione delle competizioni più complicate”.