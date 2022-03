Bike: risultati degni di nota per l’Asd Multicar Amarù a Sonnino nel Lazio e a Serra San Quirico in Toscana

L’Asd Multicar Amarù Reiwa Engine fa registrare altri risultati degni di nota. Al secondo trofeo Città di Sonnino, in provincia di Latina, è arrivato, per i corridori juniores, l’ottavo posto di Elia Basile che, ancora una volta, riesce a confermarsi nella top ten. Una gara non semplice per il corridore gialloblù e per gli altri componenti della squadra che hanno comunque utilizzato questo appuntamento per fare esperienza e cercare di racimolare le indicazioni necessarie allo scopo di puntare sempre più in alto.

A seguire in questo frangente la squadra il direttore sportivo Ugo D’Onufrio. A Serra San Quirico, in Toscana, dove hanno corso la prima gara della stagione gli allievi delle categorie Allievi ed Esordienti secondo anno, c’è, invece, da segnalare la grande prestazione di Matteo Verdirame che a un certo punto aveva sfiorato la vittoria e che, nel finale, si è dovuto accontentare della quarta posizione.

Da mettere in rilievo, altresì, la fuga concretizzata da Corrado Spataro, poi ripreso, nel contesto di una kermesse ciclistica in cui si confrontavano i migliori esordienti della penisola. Per quanto riguarda gli esordienti di primo anno, tredicesima posizione per il portacolori dell’Asd Multicar Amarù Salvo Caruso.

Nella categoria Allievi, arrivo in gruppo con Emanuele Cataudella e Ivan Minardi. Il team gialloblù è stato seguito per l’occasione dai direttori sportivi Giampiero Pitino ed Enzo Figura. “Stiamo parlando – afferma il presidente Carmelo Cilia – di risultati di una certa valenza se consideriamo che ci misuriamo con squadre provenienti da tutta Italia”.