Bike: prima uscita stagionale in Sicilia e subito primi risultati di rilievo per l’Asd Multicar Amarù a Palermo

Prima uscita in Sicilia per l’Asd Multicar Amarù Reiwa Engine che, domenica scorsa, al VII memorial Rosario Patellaro di Palermo, ha fatto registrare, intanto, un’ottima prestazione degli atleti della categoria Esordienti.

Secondo posto per Salvatore Caruso nel gruppo di primo anno mentre negli Esordienti di secondo anno secondo posto per Matteo Verdirame e terzo per Corrado Spataro nel contesto di una gara molto animata con i corridori gialloblù che si sono messi in luce con vari tentativi di fuga.

Per quanto riguarda, invece, la categoria Allievi, sempre a Palermo, da segnalare il secondo posto di Nunzio Fallo e il quinto di Giuseppe Carmeni, mentre Emanuele Cataudella è arrivato settimo e Danilo Trovato è giunto in ottava posizione. Nel gruppo degli atleti Juniores, poi, seconda posizione per Lorenzo Ragusa, quarto Flavio Madonia e nono posto per Elia Basile. “Abbiamo conquistato numerosi piazzamenti di prestigio – afferma il presidente del sodalizio vittoriese, Carmelo Cilia – e ritengo che ci sia da essere soddisfatti.

Abbiamo dato prova, nel contesto di una competizione a cui hanno partecipato numerose squadre provenienti da ogni parte della Sicilia e anche oltre, di potere dire il fatto nostro nel corso di quella che si annuncia una lunga stagione e che sarà caratterizzata da numerosi appuntamenti di rilievo. Ringrazio come sempre il vicepresidente Giuseppe Massaro e lo staff tecnico per l’importante collaborazione che riesce a garantire ai fini del raggiungimento di risultati di prestigio”.

