Bike: Naturosa Ragusa in evidenza a Palermo e a Terracina

Il fine settimana è stato davvero intenso per la Naturosa Bike & Co. Ragusa! A Palermo, i giovani ciclisti hanno partecipato al Bicimparo, affrontando giochi di abilità e sprint sabato scorso, mentre domenica si sono cimentati nella prima prova della Coppa Sicilia giovanissimi sul monte Pellegrino. Il gruppo di Ragusa, guidato dal presidente Giuseppe Nascondiglio e dal direttore sportivo Gianluca Zaccaria, ha dimostrato grande impegno e determinazione. I partecipanti in mountain bike sono stati: Mattia Boscarino, Carlo Avola, Paolo Alì, Flavio Parisi, Lorenzo Gualato, Michele Scala, Giulio Pelliccia e Simone Pluchino.

Nel frattempo, la Naturosa Ragusa ha gareggiato a Terracina, nel Lazio, per il trofeo Falcone, una kermesse che ha visto la partecipazione dei team più competitivi d’Italia. Il ciclista Giovanni Distefano ha raggiunto il traguardo con il gruppo, mentre Flavio Schembari e Luciano Marino hanno avuto un po’ più di difficoltà. Purtroppo, Samuele Basile non ha potuto partecipare a causa di un forte raffreddore. Il team, accompagnato da Maurizio Schembari, ha affrontato una forte concorrenza, con ben 140 partecipanti solo nella categoria juniores.

Il presidente Nascondiglio ha elogiato le prestazioni eccezionali di tutti i ragazzi, ricordando che confrontarsi con realtà nazionali è fondamentale per crescere. La squadra continua a credere nei propri obiettivi e a lavorare sodo per raggiungerli.

