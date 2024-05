Bike: giornate ricche di impegni per la Naturosa Bike & Co. Ragusa

Weekend pieno di impegni per la Naturosa Bike & Co. Ragusa.

Dal 25 aprile a Solarino al Gp Liberazione a Roma, passando per la Granfondo Città di Ragusa e l’Aspromarathon in Calabria, i corridori della Naturosa Bike & Co. hanno dimostrato grande determinazione e talento in ogni competizione.

Un plauso speciale a Giovanni Distefano per il suo primo posto a Solarino e il terzo posto nella categoria juniores alla Granfondo Città di Ragusa. Ma anche gli altri corridori hanno dato il massimo, con buone performance e risultati in diverse categorie.

E non possiamo dimenticare i piccoli ciclisti impegnati nella mtb a Valverde, con Michela Cappello che ha conquistato un meritato secondo posto.

