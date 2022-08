Bike: campionato regionale categoria Allievi, l’Asd Multicar Amarù Reiwa Engine trionfa nel Messinese

Finale di stagione in crescendo per l’Asd Multicar Amarù Reiwa Engine che, domenica scorsa, nel campionato regionale per la categoria Allievi, disputatosi a Mazzarrà Sant’Andrea, in provincia di Messina, ha fatto vedere, ancora una volta, di che pasta è fatta questa squadra. Il campionato, in pratica, si è tinto di gialloblù ed è arrivata, quindi, la decima vittoria per il sodalizio ipparino che si è imposto di forza con la conquista della maglia da parte di Emanuele Cataudella.



Dopo una gara controllata abbastanza agevolmente nei primi giri, c’è stata la fuga di Nunzio Fallo per circa trenta chilometri. Gli atleti guidati dal direttore sportivo Gianpiero Pitino hanno controllato il vantaggio ma la svolta è arrivata negli ultimi dieci chilometri quando Fallo è stato ripreso. I gialloblù non si sono dati per vinti e ci hanno riprovato prima con Giuseppe Carmeni, che alla fine salirà sul gradino più basso del podio, e poi con Cataudella che, tallonato da Messina del Pedale Ibleo di Ragusa, è riuscito a spuntarla nelle battute finali con grande soddisfazione da parte del presidente Carmelo Cilia e di tutto l’entourage.



Ancora più soddisfazione per essere riusciti a riportare a casa, dopo un anno, la maglia di campione regionale della categoria. Bene anche Garofalo e Firullo. Per quanto riguarda la categoria Esordienti primo anno, da segnalare il successo ottenuto da Salvo Caruso. Invece, nella Esordienti secondo anno, piazza d’onore per il portacolori Matteo Verdirame. Da segnalare anche il quarto posto di Corrado Spataro.

