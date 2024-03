Bike: arrivano i primi risultati positivi per la Naturosa Ragusa dopo la partecipazione al Città di Avola

L’avventura nel ciclismo su strada è iniziata anche per la Naturosa Ragusa, e le prime pedalate hanno mostrato il potenziale del team ibleo in questa disciplina. Alla mediofondo Hybla Mayor Città di Avola, il quarto posto ottenuto da Giovanni Distefano è stato particolarmente significativo. Anche Flavio Schembari, Samuele Basile e Giorgio Ruta hanno registrato prestazioni positive, mentre Luciano Marino non ha potuto partecipare a causa di problemi fisici.

Il direttore sportivo Giampiero Pitino ha riconosciuto e apprezzato la qualità dell’intero gruppo, mentre il presidente Giuseppe Nascondiglio ha sottolineato l’inizio promettente di questa nuova sfida nel ciclismo su strada. La squadra è determinata a perseguire questa scommessa in modo sistematico durante la stagione, convinta che arriveranno delle belle soddisfazioni anche in questa disciplina.

