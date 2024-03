Bike: a Messina e a San Mauro Castelverde altri risultati di rilievo per l’Asd Multicar Amarù Reiwa Engine

Ancora un fine settimana ricco di soddisfazioni per l’Asd Multicar Amarù Reiwa Engine che è riuscita a mettere in evidenza i pezzi pregiati del proprio organico alle varie competizioni a cui ha partecipato. Domenica scorsa, a Messina, secondo posto per Salvatore Caruso tra gli Esordienti di primo anno mentre Matteo Verdirame ha avuto la meglio sui propri competitor, arrivando primo, tra gli Esordienti di secondo anno, subito seguito, nella stessa categoria, da Corrado Spataro.

Grande successo, poi, tra gli Allievi di Giuseppe Carmeni che, ancora in questa occasione, ha avuto modo di mettere in evidenza le proprie peculiarità. La squadra Juniores, invece, si è cimentata con la crono di San Mauro Castelverde, nel Palermitano, riuscendo a centrare l’ottavo posto, sabato scorso, con il sempre reattivo Christian Di Prima mentre Carmeni si è classificato terzo negli Allievi.

Nella gara su strada della domenica, sempre a San Mauro Castelverde, è arrivato, nella categoria Juniores, il sesto posto di Ivan Kalmikov, il settimo di Elia Basile e l’ottavo di Christian Di Prima. “Due giornate molto intense di gara – spiega il presidente del sodalizio gialloblù, Carmelo Cilia – in cui abbiamo messo in rilievo tutto il nostro impegno come società e come atleti. I risultati ottenuti non sono frutto del caso ma della grande programmazione che siamo riusciti a portare avanti così come ci eravamo prefissati a inizio stagione. Sono un buon viatico per continuare a fare ancora di più lungo la stessa direzione”.

